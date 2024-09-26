Бойова робота велася 5 годин: у Києві й на околицях сили ППО знищили десяток "Шахедів"

Російські військові вночі 26 вересня вкотре атакували столицю України "Шахедами". По ворожих дронах потужно відпрацювала ППО.

Цієї ночі в напрямку Києва прямувало понад 15 ворожих дронів. Бойова робота оборонців неба тривала 5 годин. Про це повідомив Сергій Попко у телеграм-каналі КМВА.

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Начальник КМВА констатував, що це знову була неспокійна ніч для киян через чергову злочинну атаку на мирне місто російськими військами. Ворог вкотре порушив закони міжнародного гуманітарного права. Зокрема, намагався завдати удару по цивільному населенню та інфраструктурі Києва.

За словами посадовця, українські захисники зафіксували, що загалом в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка російських безпілотників.

Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом 5 годин. Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів. (Точну кількість та тип БпЛА у своїх звітах оприлюднять Повітряні сили),

– заявив Сергій Попко.

Також додав, що за даними оперативного зведення, внаслідок цієї атаки агресора в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку.

Окрім того, пошкоджено близько 20 авто. Також уламки впали на території дитячого садочка.

"Вкотре наголошую всім киянам дотримуйтеся правил безпеки та користуйтеся укриттями. Лише надійний та перевірений захист гарантуватиме вам безпеку під час численних повітряних ударів російських нелюдів. Бережіть себе", – закликав начальник КМВА.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.