Бойова техніка і загрози заворушень: у Новій Каледонії проходить референдум за незалежність

На тихоокеанському архіперазі Нова Каледонія проводить референдум за незалежність від Франції. На острови прибули понад 2 000 французьких військових та існує висока ймовірність заворушень після голосування.

Референдум, який проходить в країні є третім і останнім голосуванням. Ці волевиявлення погодили після переговорів влади з сепаратистами ще у 1998 році.

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Люди бойкотують голосування

На попередніх референдумах, які провели у 2018 та 2019 роках, незалежність Нової Каледонії підтримали 43% і 47% відповідно. Однак цьогоріч на голосуванні, за даними The Guardians, низка явка.

Корінний народ канак та їхня організація закликали громадян не брати участь у референдумі. Причиною є те, що через спалах коронавірусу важко було проводити агітацію.

Місцеві мешканці побоюються можливих заворушень після референдуму. На острови прибули понад 2 000 французьких військових з військово технікою.

Однак у Парижі заявили, що не є прихильниками якоїсь зі сторін референдуму і його результат не вплине на стосунки Франції та Нової Каледонії.

Наступного дня після голосування, яким би не був результат, між Новою Каледонією та Францією буде спільне життя,

– заявив президент Еммануель Макрон.

Архіпелаг Нова Каледонія / Карта