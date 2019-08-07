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      Бойова граната вибухнула у лікарні на Одещині: є загиблі

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      Вибух прогримів у підсобному приміщені лікарні на Одещині. У результаті інциденту загинули двоє людей – 44-річна жінка та її цивільний чоловік. Відомо, що здетонувала бойова граната.

      Що відомо про вибух гранати

      Вибух був настільки потужним, що у приміщенні повибивало шибки.

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      На місце одразу приїхали поліцейські та вибухотехніки. Вони з'ясували, що здетонувала бойова граната. 

      По закінченню робочого дня за нашою співробітницею, як зазвичай приїхав її цивільний чоловік, і за 10-15 хвилин після того, як він зайшов у підсобку, пролунав вибух. Ми викликали всі необхідні інстанції,
      – каже в.о. головного лікаря Роздільнянської лікарні Дмитро Кущенко.

      А під час обстеження приміщення правоохоронці виявили серед уламків ще одну гранату – РГД5. Вона дивом не зірвалася. Вибухотехніки провели комплекс заходів щодо переведення вказаної гранати у безпечний стан.

      Вибухотехніки мали винести бойову гранату
      Вибухотехніки мали винести бойову гранату

      Хто приніс у лікарню гранати?

      Внаслідок інциденту загинула 44-річна працівниця харчоблоку, яка на момент вибуху була на робочому місці. Відомо, що саме її співмешканець приніс у лікарню бойові гранати. Що сталося між ними, невідомо.

      У лікарні розповіли, що загиблу звали Оксана. Вона була привітною та добре виконувала свою роботу. У жінки залишилися дві дорослі доньки.

      Харчоблок у лікарні, де вибухнула граната
      Харчоблок у лікарні, де вибухнула граната

      Чоловік загиблої працював таксистом, а звідки дістав бойові гранати – поки невідомо. Медсестра Ніна Оведіна розповіла, що він до неї приїжджав кожного дня, перше враження про нього склалося добре, тому поганого про нього сказати не можуть. Що ж спонукало чоловіка до такого страшного вчинку, наразі з’ясовують слідчі.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Вибух Новини Одеси Жертви Поліція
      Джерело: 24 канал
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