Політолог назвав 2 чинники, через які може зменшитись інтенсивність бойових дій у 2026 році

У 2026 році інтенсивність війни може поступово знижуватися. Це зумовлено певними чинниками, про які наголошують експерти. Водночас умови для майбутнього перемир'я вже формуються.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський, зазначивши, яка ситуація може скластися на фронті у 2026 році. Також він звернув увагу на важливі причини, що, імовірно, не дозволять вести війну так само як у попередні роки.

Яка ситуація з постачанням зброї для України?

Шеренговський наголосив, що такою причиною може стати те, що зброї стає все менше. Це відбувається не через те, що країни-союзники не хочуть цього робити, а через виснаження виробничих циклів. Також Європа ще не включилася в активне виробництво.

Наразі немає ресурсного голоду, але відбувається зменшення, яке не дозволяє вести активні бойові дії на фронті, порівнюючи, наприклад, з першим та другим роками війни. І видається, що в росіян така сама ситуація, тому що багато техніки було знищено, зламано і її важко ремонтувати,

– пояснив політолог.

Попри те, що, за його словами, виробничі цикли росіян працюють, а Північна Корея і Китай постачають Росії зброю та товари подвійного призначення, однак, враховуючи дуже велику ширину фронту, об'ємів, які були раніше, вже не вистачає.

Який найбільший виклик для України у 2026 році?

Ще одна причина, на думку Шеренговського, чому бойові дії можуть бути уповільнені, це питання мобілізації. Це один з найбільших викликів, тому що навіть якби було озброєння у достатній кількості, то повстає проблема нестачі людей.

"Є інформація різних розвідок, військових аналітиків, з самої комунікації Міністерства оборони і Сил оборони про те, що людей не вистачає. Є недоукомплектовані бригади, є дірки, які утворюються", – підкреслив проректор Українського католицького університету.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив, що кількість військовослужбовців ЗСУ у 800 тисяч у мирний час, що зазначено в одному з пунктів мирного плану, гарантуватиме ефективну обороноздатність нашій країні, а також плановий процес мобілізації.

"Також зараз йде зосередження бойових дій в кількох напрямках, часто чуємо у новинах, що немає єдиної розлогої лінії фронту. Все це зводиться до того, що якщо утворюються такі напрямки, де буде локалізована війна, то цілком можливо ми будемо бачити повзучу війну, коли надто активні бойові дії не відбуватимуться", – пояснив він.

Водночас дронних технологій, ударів ракетами, БпЛА буде більше, як зауважив політолог, ніж просування військ і війни на місці. Тому цілком, можливе, якщо не повне затухання бойових дій, то значне зменшення.

З іншого боку, якщо вдасться досягти разом з європейцями мирних ініціатив та натиснути на Росію, посадивши за стіл переговорів і зобов'язавши заспокоїти свої війська, тоді, можливо досягти періодів перемир'я у 2026 році,

– припустив Дмитро Шеренговський.

Він додав, що станом на зараз ще не можна говорити, що є якісь дуже явні сигнали, які б говорили про повну зупинку бойових дій. Проте умови для них вже формуються.

Коли можливий реальний мир в Україні?