Бойові дії знизяться майже до нуля, – Буданов спрогнозував терміни закінчення війни

Кирило Буданов розповів, коли станеться переломний момент у війні Росії проти України. За його словами, чекати на початок переламного моменту варто в серпні.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що Україна не розглядає жодних сценаріїв закінчення війни, крім цілковитої перемоги та виходу країни на кордони 1991 року – разом із Кримом та Донбасом.

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Буданов зазначив, що починаючи з серпня 2022 року відбудуться події, які покажуть всьому світові початок переламного моменту. Про це Буданов заявив у ефірі одного з найбільших мовників Великої Британії "ITV news".

Які саме події відбуватимуться, Кирило Буданов не зазначив.

Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо жодних інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизиться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому,

– заявив начальник ГУР.

Також Кирило Буданов підкреслив, що значна частина успіху Збройних Сил України у російсько-українській війні зараз залежить від міжнародної підтримки. Він відзначив нещодавню пропозицію Великобританії про навчання 10 000 українських військовослужбовців.

Підтримка Великої Британії є дуже значною. Це чудовий приклад співпраці та допомоги,

– заявив генерал-майор.

Буданов спрогнозував, що цинічна війна Росії проти українського народу стане фатальною для кремлівського режиму.

Путін не досягне успіху. Це трагедія, до якої він привів Росію та Україну, і це закінчиться катастрофою для Росії. Нічого іншого,

– підкреслив Кирило Буданов.

Яка ситуація на фронті: дані від Генштабу по напрямках

Волинський та Поліський напрямки. Ситуація щодо діяльності на кордоні військових з Білорусі не зазнала суттєвих змін. У Генштабі повідомляють, що з цієї території можуть продовжуватись ракетні обстріли.

Ситуація щодо діяльності на кордоні військових з Білорусі не зазнала суттєвих змін. У Генштабі повідомляють, що з цієї території можуть продовжуватись ракетні обстріли. Сіверський напрямок. Для прикриття ділянки російсько-українського кордону, у Брянській та Курській областях окупанти утримують до трьох батальйонних тактичних груп та повітряно-десантних військ. У Генштабі повідомили, що росіяни обстріляли з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі на Сумщині.

Для прикриття ділянки російсько-українського кордону, у Брянській та Курській областях окупанти утримують до трьох батальйонних тактичних груп та повітряно-десантних військ. У Генштабі повідомили, що росіяни обстріляли з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі на Сумщині. Харківський напрямок. Тут російські окупанти зосереджують зусилля на тому, щоб утримати зайняти позиції. Крім того, загарбники обстріляли з артилерії райони міста Харкова – постраждала місцева інфраструктура.

Тут російські окупанти зосереджують зусилля на тому, щоб утримати зайняти позиції. Крім того, загарбники обстріляли з артилерії райони міста Харкова – постраждала місцева інфраструктура. Донецький напрямок. У цьому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.

У цьому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ. Сєвєродонецький напрямок. Росіяни обстрілювали з артилерії райони Лисичанська, Спірного та Вовчоярівки. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня.

Росіяни обстрілювали з артилерії райони Лисичанська, Спірного та Вовчоярівки. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня. Херсонський напрямок. Російські окупанти, які перебувають на території тимчасово окупованої Херсонської області, потерпаючи від наступу українських військ, намагалися здійснити відповідний контрнаступ. Та оборона українських захисників втримала напад росіян, зламавши плани на успішний контрнаступ. Росіяни провели безуспішну атаку у напрямку Потьомкине – Високопілля. Українці продовжують рухатися до тимчасово окупованого Херсона.

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