Невидимий страх для ворога: як українські НРК з кулеметами змінюють поле бою

Українські військові дедалі більше використовують на передовій керовані платформи з кулеметами та логістичні дрони. Ці машини самостійно підвозять боєприпаси, евакуюють поранених та ведуть вогонь по позиціях противника.

Сержант роти НРК 5 ОШБр Богдан з позивним "Хімік" у розмові з 24 Каналом розповів, що його підрозділ перейшов до застосування таких апаратів після тривалого досвіду в піхоті. За словами військового, перший сирий зразок робота-кулеметника вони отримали на тестування ще у 2023 році. Після успішних випробувань бійці створили власну майстерню, де самостійно перепрошивають та дообладнують техніку.

Як роботи змінюють ситуацію на полі бою

Сили оборони мають значну перевагу над противником у кількості та ефективності використання наземних роботизованих комплексів (НРК). Українські платформи відрізняються високою модульністю, адже з бойової машини можна швидко зняти турель і перетворити її на транспорт для евакуації. Богдан порівнює появу цих машин із першими танками під час Першої світової війни, оскільки вони створюють потужний психологічний тиск на окупантів.

Є практика, коли ворог знищується таким НРК, і противник про це чудово обізнаний. Звісно, страшно, коли на тебе їде машина з кулеметом, яку ти майже не бачиш, бо вона маленька, але яка прекрасно бачить тебе,

– наголосив "Хімік".

Щоб керувати такою технікою, новобранці проходять підготовку, яка триває від трьох тижнів до півтора місяця. Спочатку кожен боєць обов'язково завершує базовий військовий вишкіл, де вчиться стріляти та надавати медичну допомогу. Після цього майбутній оператор НРК може навчатися або у спеціалізованому центрі, або безпосередньо у своєму підрозділі, де опановує фах у прискореному темпі.

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Росіяни намагаються знищувати українських роботів мінами та FPV-дронами, проте платформи часто здатні витримувати серйозні удари. Нагадаємо, що один із таких комплексів під назвою "Роккі" пережив 30 уражень та успішно евакуював пораненого бійця з-під щільного артилерійського вогню.

Раніше ми писали, що важкі кулемети на роботизованих платформах настільки пригнічують ворога, що під час однієї з розвідувальних операцій змусили росіян здатися у полон.