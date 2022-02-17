Бойовики обстріляли Мар'їнку: постраждала жінка на автобусній зупинці

Ситуація на Донбасі 17 лютого неспокійна. Від обстрілів російських найманців у Мар'їнці постраждала жінка.

Що відомо про постраждалу жінку

Бойовики активно гатять з артилерії. Відомо про постраждалих серед військових та цивільних. Про це заявив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

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Постраждала у Мар'їнці – 65-річна місцева мешканка. Вона зазнала множинних осколкових поранень лівої кисті та черевної порожнини. Потерпілу госпіталізували у лікарню.

Кириленко зазначив, що через цинічні дії бойовиків Красногорівка залишилася без електропостачання.

За попередньою інформацією, перебито кабель. Ремонтна бригада приступить до відновлювальних робіт, щойно буде безпечно,

– розповів чиновник.

Без світла перебувають ще низка населених пунктів: Тарамчук, Степне, Солодке та інші.

Ситуація на Донбасі 17 лютого

Від ранку російські найманці обстріляли дитячий садочок та залізничну станцію у Станиці Луганській. На щастя, діти не постраждали, бо перебували в іншій кімнаті. Однак травм зазнали 3 дорослих, їх відвезли у лікарню.

Також під обстрілами опинилася житлові квартали та ліцей Врубівки на Луганщині. У навчальному закладі перебували 30 учнів та 14 працівників.

На ситуацію вже відреагували у Європейському Союзі. Дипломати зазначили, що уважно стежать за обстрілами.

За фактами обстрілів Служба безпеки України та Офіс генпрокурора вже відкрили кримінальну справу.

У штабі ООС розповіли, що маріонетки Кремля відкривали вогонь у сторону 26 населених пунктів. Відомо, що постраждали двоє військових.

Повний текст публікації Павла Кириленка у фейсбуці:

Неспокійний день на різних ділянках фронту – окупанти здійснюють артилерійські обстріли, внаслідок яких маємо поранених серед військових та цивільних, а також уражену інфраструктуру.

Зокрема, від ворожих снарядів на Донеччині сьогодні постраждали Мар'їнка, Красногорівка селище Тарамчук, Степне та Солодке.

Так, у Мар'їнці уламки долітали до школи №2. Для безпеки діти сховалися у сховищі, в міру можливості батьки забирають їх додому. Крім того, осколкове поранення отримала 65-річна мешканка Мар'їнки, яка в момент обстрілу перебувала на зупинці. Жінка була доправлена до лікарні, де медики надали їй необхідну допомогу.

Внаслідок обстрілу залишилася без електропостачання Красногорівка. За попередньою інформацією, перебито кабель. Ремонтна бригада приступить до відновлювальних робіт, щойно буде безпечно.

Знеструмлено також селища Тарамчук, Степне і Солодке. Інформації щодо постраждалих серед мешканців цих населених пунктів наразі немає.

В районі Авдіївки під час ворожого обстрілу був поранений військовослужбовець. Наразі він перебуває у медичному закладі.

Росія вкотре демонструє, що їй не потрібен мир – їй потрібні смерті та руйнування.

Але ми здатні вистояти і дати відсіч.