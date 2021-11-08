Бойовики на Донбасі обстріляли Болотне: пошкодили будинки та лінію електропередач

Окупанти на Донбасі вчергове порушили режим припинення вогню. Ворог 7 листопада двічі обстріляв селище Болотене, що розташоване неподалік лінії розмежування в районі проведення ООС.

Другий обстріл зафіксували у період з 16:15 до 17:25. Як наслідок – деякі будівлі були зруйновані.

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У штабі ООС зауважили, що окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 міліметрів. Внаслідок обстрілів були зруйновані:

житловий будинок №9 по вулиці Уляни Громової,

господарська будівля в приватному подвір'ї по вулиці Уляни Громової, 7.

Також проросійські бойовики пошкодили лінію електропередач. На щастя, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Як минула доба на Донбасі

Упродовж поточної доби, 8 листопада, окупанти двічі порушили режим припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Неспокійно було біля:

Водяного, що на Приазов'ї, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 122 мм та великокаліберних кулеметів.

Павлопіль – окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців ООС немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність,

– наголосили у повідомленні.

У штабі ООС додали, що ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі й стримування збройної агресії Росії.