Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Проросійські бойовики на Донбасі ввечері 23 травня гатили по українських позиціях з гранатометів. У результаті поранення отримав український військовий.

Обстріл трапився у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Війскового поранили зі станкового гранатомета.

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Який стан бійця

Воїн отримав осколкове поранення. Його доправили до лікувального закладу, де надали медичну допомогу. Стан здоров’я захисника – задовільний.

Про дії збройних формувань Росії повідомлено представників ОБСЄ.

Що відбувалось на передовій протягом доби

Станом на 17:00 23 травня бойовики двічі зривали тишу. Про це повідомили в пресцентрі ООС.

Поблизу Гранітного ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети. На щастя, бойових втра не було.

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