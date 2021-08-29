Бойовики на Донбасі важко поранили українського воїна

Ситуація на Донбасі продовжує загострюватись. Російські найманці 29 серпня відкрили вогонь та поранили українського військовослужбовця.

Окупанти обстріляли українські позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Щоб припинити обстріл, бійці ООС дали відповідь.

Важливо Моторошна доба на Донбасі: поранення та бойові травми отримали 10 захисників

У якому стані військовий

В результаті ворожого обстрілу наш захисник зазнав поранень. Воїнові надали медичну допомогу, а потім госпіталізували. Стан здоров'я пораненого військового – тяжкий.

Про зухвалі дії бойовиків вже повідомили представників ОБСЄ.

Що відомо про загострення на Донбасі