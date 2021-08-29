Бойовики на Донбасі важко поранили українського воїна
29 серпня 2021 , 13:09Читать новость на русском
Джерело:ОТУ "Північ"
Ситуація на Донбасі продовжує загострюватись. Російські найманці 29 серпня відкрили вогонь та поранили українського військовослужбовця.
Окупанти обстріляли українські позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Щоб припинити обстріл, бійці ООС дали відповідь.
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У якому стані військовий
В результаті ворожого обстрілу наш захисник зазнав поранень. Воїнові надали медичну допомогу, а потім госпіталізували. Стан здоров'я пораненого військового – тяжкий.
Про зухвалі дії бойовиків вже повідомили представників ОБСЄ.
Що відомо про загострення на Донбасі
- Бойовики на Донбасі останнім часом особливо активізувались. За добу 28 серпня вони аж 18 разів порушили режим тиші. Поранень зазнали 10 українських воїнів.
- Найманці цинічно обстріляли житлову інфраструктуру Авдіївки з мінометів та артилерії, а також відкривали вогонь у бік українських позицій.
- Гатили неподалік Троїцького, Світлодарська, Красногорівки, Водяного, Травневого, Невальського, Гранітного, Південного.
- 27 серпня окупанти 7 разів відкривали вогонь біля Новомихайлівки, Південного, Новолуганського, Катеринівки, Новоолександрівки та Зайцевого.
- На жаль, один наш захисник отримав важкі поранення та загинув.