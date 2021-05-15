Бойовики ХАМАС вдарили ракетою по порту Ізраїлю: сила вибуху вражає – відео

Палестинські бойовики ХАМАС завдали нищівного удару із Сектору Гази по Ізраїлю. Цього разу ракета влучила у резервуар із пальним на фабриці у порту міста Ашдод.

Наразі повідомлень про постраждалих немає. В армії Ізраїлю вже пообіцяли помститися палестинським бойовикам.

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Що відомо про вибух

Бойовики ХАМАС продовжують обстрілювати Ізраїль на тлі загострення конфлікту. Ізраїльтянам вдається ліквідувати частину ворожих ракет ще у повітрі, але деякі боєголовки, на жаль, влучають у ціль.

Цього разу від обстрілу постраждав резервуар із пальним на фабриці у порту міста Ашдод. Після того як ракета влучила у резервуар стався масштабний вибух. Армія оборони Ізраїлю відреагувала на інцидент, заявивши, що "це не залишиться без відповіді".

Це другий раз, коли в порту і прилеглому нафтопереробному заводі був пошкоджений нафтовий танк,

– мовиться у повідомленні.

Бойовики ХАМАС вдарили ракетою по порту Ізраїлю: дивіться відео

Небо над Ашдодом: дивіться відео

Сильна пожежа внаслідок нічного ракетного удару: дивіться відео

Яка зараз ситуація в Ізраїлі

У ніч проти 15 травня сигнали тривоги в Ізраїлі звучали 5 разів. Водночас двічі "Залізний купол" здійснював успішні перехоплення ворожих ракет.

Одна з ракет вибухнула на відкритій місцевості за містом. О 2:41 (за місцевим часом) стався вибух у порожньому житловому будинку, а о 3:05 – нові атаки, внаслідок чого виникла сильна пожежа.

Загострення палестинсько-ізраїльського конфлікту