Бойовики хочуть застосувати до українського політв'язня смертну кару

Бойовики на окупованих територіях Донбасу незаконно утримують українця Олександра Лобурю. Тепер російські найманці хочуть його стратити.

Бойовики затримали українця ще у квітні 2020 року. Тоді його звинуватили у нібито торгівлі зброєю і наркотиками.

Зауважте Три роки полону з діабетом: стан українки Світлани Довгаль значно погіршився

Українця звинувачують у "шпіонажі"

Бойовики ще 7 квітня 2020 року увірвалися в помешкання Олександра Лобуря й незаконно провели обшуки. Після цього російські найманці затримали українця на 30 діб й інкримінували йому нібито торгівлю зброєю та наркотиками.

Однак бойовики незаконно утримують українця вже майже 2 роки. Щобільше, його тепер звинувачують у шпіонажі. За це бойовики хочуть стратити Лобурю.

Водночас бойовики не підтверджують факту затримання українця. Олександр Лобуря має хронічні захворювання, через які йому необхідні лікування та дієта. Час від часу його мамі та представникам Червоного Хреста вдається передати ліки Олександру. Уповноважена Верховної Ради з прав Людини Людмила Денісова наголосила, що такі дії бойовиків є грубим порушенням міжнародного права.

Усі вищеназвані дії стосовно Олександра Лобуря є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року,

– заявила Денісова.

Омбудсмен закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста, ОБСЄ та Тристоронню контактну групу сприяти звільненню Олександра Лобурі.

Останні новини про українців у полоні бойовиків

Російські найманці незаконно утримують українця В'ячеслава Засипку. Через тортури стан його здоров'я серйозно погіршився.

Також у полоні окупантів перебуває Віктор Уткін. Бойовики позбавили його належного харчування та ліків.

Три роки у полоні окупантів перебуває Світлана Довгань, яка хворіє на діабет. Бойовики не дають їй ліків, які передає її мати.

Уже четвертий рік бойовики утримують Віталія Атаманчука. Його донька увесь цей час не може сконтактувати з батьком.

Понад 7 років окупанти утримують військовослужбовця Романа Онищука. Ні рідні, ні адвокати не можуть зв'язатися з ним.

До теми пропонуємо випуск "Антидот" про етноцид на Донбасі: дивіться відео

Текст публікації Людмили Денісової

Громадянину України Олександру Лобурю , якого безпідставно утримують у СІЗО Макіївської виправної колонії №97 в ОРДО, загрожує смертна кара.

7 квітня 2020 року до оселі Олександра Лобуря в Амвросіївці на тимчасово окупованій Донеччині увірвалися п’ятеро працівників так званого "міністерства державної безпеки ДНР".

Після проведених у будинку обшуків вони звинуватили Олександра в торгівлі зброєю та наркотиками, одягли наручники і повезли в невідомому напрямку.

Спочатку чоловіка затримали в порядку адміністративного арешту на 30 діб, однак Олександра вже майже два роки продовжують незаконно утримувати представники окупаційної адміністрації. Тепер йому інкримінують "ст. 321 УК ДНР" – "шпіонаж", санкція якої передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі, у воєнний час – смертна кара з конфіскацією майна.

Факт незаконного затримання Олександра Лобуря представниками окупаційних органів не підтверджено досі.

Олександр хворий на хронічний гострий холецистит та панкреатит. Йому рекомендоване лише дієтичне, погодинне харчування, яке в умовах СІЗО неможливо забезпечити. Через тривале перебування в умовах антисанітарії його тіло вкрилося фурункулами.

Жодна медична допомога Олександру не надається. Він отримує лише ліки, які вдається час від часу передати мамою та співробітниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Жодного зв’язку з рідними Олександр немає.

Усі вищеназвані дії стосовно Олександра Лобуря є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року.

Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Олександра Лобуря, сприяти його негайному звільненню.

Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про його звільнення.