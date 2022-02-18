Бойовики можуть організувати терористичні атаки, щоб було побільше жертв, – командувач ООС

Командувач ООС Олександр Павлюк попередив, що бойовики можуть організувати терористичні атаки з метою загибелі мирних жителів. Хочуть звинуватити в цьому українських військових.

Павлюк наголосив, що за ці 2 доби жоден український боєприпас не впав на цивільну інфраструктуру. Наші військові витримали, попри те, що більшість атак бойовики цинічно здійснювали саме з населених пунктів.

Важливо Бойовики можуть підривати автобуси, якими везуть людей у Ростовську область, – Данілов

Так, ворожі гармати та міномети вели вогонь з житлових масивів. Однак Павлюк зазначив, що бійці ООС не стріляють по мирних людях.

Павлюк попередив про серйозні загрози

Окупанти під виглядом "евакуації" збирають скупчення дітей, жінок, старших людей.

За даними нашої розвідки, є велика ймовірність здійснення терористичних актів з метою загибелі мирного населення та обвинувачення в цьому українських військових,

– сказав Павлюк.

Командувач ООС сподівається, що викриття цих можливих планів врятує людське життя.

Дивіться відеозвернення Олександра Павлюка:

Данілов теж не виключав провокації бойовиків

Секретар РНБО теж припустив, що окупанти можуть вдатись до провокацій при так званій "евакуації жителів Донбасу. Данілов застеріг, що бойовики навіть можуть підривати автобуси, якими везуть людей у Ростовську область.

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук також заявила про повідомлення, що Росія під приводом "евакуації" забирає дітей з окупованого Донбасу задля провокацій. Однак цю інформацію ще перевіряють.

Зверніть увагу! Ватажки бойовиків заявили нібито Україна планує наступ на Донбас. Через це оголосили про евакуацію місцевого населення до Росії, а саме у Ростовську область.

Однак військове керівництво нашої держави та влада наголошує: ніяких наступальних операцій Київ не планував і не планує.

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