Бойовики можуть підривати автобуси, якими везуть людей у Ростовську область, – Данілов

Олексій Данілов заявив, що Україна немає ніякого стосунку до обстрілів на Донбасі. Секретар РНЬО додав, що бойовики можуть підривати автобуси, якими везуть людей у Ростовську область.

Відповідну інформацію посадовець оприлюднив на брифінгу РНБО. Його скликали через загострення ситуації на Донбасі.

До теми Брифінг Кабміну й РНБО щодо загострення на Донбасі: онлайн-трансляція

Данілов попередив про дії проросійських бойовиків

За даними РНБО, є велика загроза, що представники Росії, які перебувають в ОРДЛО будуть провокувати ті чи інші речі. Вони, за словами Данілова, можуть зробити те, що до українських служб не має жодного стосунку.

Ми не можемо сказати, що вони можуть вигадати – чи розривати автобуси, в яких будуть пересуватись ті люди, яким вони пропонують переїхати в Ростов чи Ростовську область, чи вони будуть підривати будинки – нам це невідомо й ми до цього не маємо жодного стосунку,

– заявив Данілов.

Секретар РНБО пояснив, що наразі дуже потужна інформаційна хвиля. Тому завтра (мовиться про 19 лютого – 24 канал) на фронті буде Володимир Зеленський та міністри.

Коротко про ситуацію з евакуацією українців

18 лютого ватажок бойовиків заявив, що нібито наша держава зібралась звільняти Донбас військовим шляхом. Тому окупанти і евакуйовують людей у Ростовську область.

У Кремлі спочатку заявили, що не знали про евакуацію.

Проте вже вечері Володимир Путін сказав, що готовий платити 10 тисяч російських рублів кожному "евакуйованому".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попросив жителів окупованих територій не вірити бойовикам, бо Київ ніяких наступальних дій не планує.

Сигнал для країн НАТО, – Краєв розповів про загрозу нових військових навчань Росії з ракетами