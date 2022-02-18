Бойовики можуть підривати автобуси, якими везуть людей у Ростовську область, – Данілов

18 лютого 2022 , 20:03
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Олексій Данілов заявив, що Україна немає ніякого стосунку до обстрілів на Донбасі. Секретар РНЬО додав, що бойовики можуть підривати автобуси, якими везуть людей у Ростовську область.

Відповідну інформацію посадовець оприлюднив на брифінгу РНБО. Його скликали через загострення ситуації на Донбасі.

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Данілов попередив про дії проросійських бойовиків

За даними РНБО, є велика загроза, що представники Росії, які перебувають в ОРДЛО будуть провокувати ті чи інші речі. Вони, за словами Данілова, можуть зробити те, що до українських служб не має жодного стосунку. 

Ми не можемо сказати, що вони можуть вигадати – чи розривати автобуси, в яких будуть пересуватись ті люди, яким вони пропонують переїхати в Ростов чи Ростовську область, чи вони будуть підривати будинки – нам це невідомо й ми до цього не маємо жодного стосунку,
– заявив Данілов.

Секретар РНБО пояснив, що наразі дуже потужна інформаційна хвиля. Тому завтра (мовиться про 19 лютого – 24 канал) на фронті буде Володимир Зеленський та міністри.

Коротко про ситуацію з евакуацією українців

  • 18 лютого ватажок бойовиків заявив, що нібито наша держава зібралась звільняти Донбас військовим шляхом. Тому окупанти і евакуйовують людей у Ростовську область.
  • У Кремлі спочатку заявили, що не знали про евакуацію.
  • Проте вже вечері Володимир Путін сказав, що готовий платити 10 тисяч російських рублів кожному "евакуйованому".
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попросив жителів окупованих територій не вірити бойовикам, бо Київ ніяких наступальних дій не планує.

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Автор: Діана Квасневська