Бойовики можуть підривати автобуси, якими везуть людей у Ростовську область, – Данілов
Олексій Данілов заявив, що Україна немає ніякого стосунку до обстрілів на Донбасі. Секретар РНЬО додав, що бойовики можуть підривати автобуси, якими везуть людей у Ростовську область.
Відповідну інформацію посадовець оприлюднив на брифінгу РНБО. Його скликали через загострення ситуації на Донбасі.
До теми Брифінг Кабміну й РНБО щодо загострення на Донбасі: онлайн-трансляція
Данілов попередив про дії проросійських бойовиків
За даними РНБО, є велика загроза, що представники Росії, які перебувають в ОРДЛО будуть провокувати ті чи інші речі. Вони, за словами Данілова, можуть зробити те, що до українських служб не має жодного стосунку.
Ми не можемо сказати, що вони можуть вигадати – чи розривати автобуси, в яких будуть пересуватись ті люди, яким вони пропонують переїхати в Ростов чи Ростовську область, чи вони будуть підривати будинки – нам це невідомо й ми до цього не маємо жодного стосунку,
– заявив Данілов.
Секретар РНБО пояснив, що наразі дуже потужна інформаційна хвиля. Тому завтра (мовиться про 19 лютого – 24 канал) на фронті буде Володимир Зеленський та міністри.
Коротко про ситуацію з евакуацією українців
- 18 лютого ватажок бойовиків заявив, що нібито наша держава зібралась звільняти Донбас військовим шляхом. Тому окупанти і евакуйовують людей у Ростовську область.
- У Кремлі спочатку заявили, що не знали про евакуацію.
- Проте вже вечері Володимир Путін сказав, що готовий платити 10 тисяч російських рублів кожному "евакуйованому".
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попросив жителів окупованих територій не вірити бойовикам, бо Київ ніяких наступальних дій не планує.
Сигнал для країн НАТО, – Краєв розповів про загрозу нових військових навчань Росії з ракетами