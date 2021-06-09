Бойовики не пускають в Україну дітей віком від 14 років: яка причина обмеження

Окупаційна влада так званої "ДНР" обмежила виїзд дітей віком від 14 років на територію, підконтрольну Україні. Бойовики вимагають, аби діти пред'являли паспорти України або Росії або закордонні паспорти цих країн.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини заявила, що окупаційна влада так званої "ДНР" порушує права дітей на освіту та свободу пересування.

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Бойовики не пускають в Україну дітей від 14 років

Про це свідчить її (окупаційної влади – 24 канал) рішення обмежити виїзд дітей старше 14 років, у яких немає паспорта громадянина України, Росії, закордонних паспортів цих країн чи "паспорта ДНР",

– зазначила Денісова.

За її словами, дітей цього віку на блокпості "Оленівка" висаджують з автобусів разом з батьками та не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області. Через це діти не зможуть своєчасно подати документи для вступу до закладів освіти.

Раніше дітей такого віку пускали в Україну

Досі дітям віком від 14 до 16 років представники так званої "ДНР" дозволяли виїжджати з окупованих територій. Для цього слід було показати свідоцтво про народження та їхати разом з одним із батьків.

З цього приводу Денісова звернулася до СММ ОБСЄ в Україні з проханням допомогти дітям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської області у забезпеченні їхнього права на освіту і свободу пересування.

З 7 червня в Україні почали роботу освітні центри "Донбас – Україна", створені для організації вступу до українських закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.