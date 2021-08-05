Бойовики обстріляли багатоповерхівку у Красногорівці: постраждав чоловік
Джерело:фейсбук Павла Кириленка
Проросійські бойовики зранку 5 серпня обстріляли житлові будинки у Красногорівці Донецької області. Ворожий снаряд влучив у квартиру багатоповерхівки.
Що відомо про цинічні обстріли
Обстріли відбулися близько 8 години ранку. Окупанти влучили у квартиру на вулиці Східній.
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Внаслідок ворожих дій постраждав 56-річний місцевий мешканець.
На місці працюють правоохоронці, встановлюючи усі обставини події,
– розповів голова Донецької ОВЦА Павло Кириленко.
На фото з місця події видно, що снаряди влучили у балкон та повністю його зруйнували. Постраждали також сусідні вікна. Сама ж квартира та її меблі перетворилися на руїни.
Окупанти обстріляли квартиру у Красногорівці / Фото Павла Кириленка
Бойовики обстріляли Опитне
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