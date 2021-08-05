Бойовики обстріляли багатоповерхівку у Красногорівці: постраждав чоловік

5 серпня 2021 , 09:43
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Джерело:

фейсбук Павла Кириленка

Проросійські бойовики зранку 5 серпня обстріляли житлові будинки у Красногорівці Донецької області. Ворожий снаряд влучив у квартиру багатоповерхівки.

Що відомо про цинічні обстріли

Обстріли відбулися близько 8 години ранку. Окупанти влучили у квартиру на вулиці Східній.

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Внаслідок ворожих дій постраждав 56-річний місцевий мешканець.

На місці працюють правоохоронці, встановлюючи усі обставини події,
– розповів голова Донецької ОВЦА Павло Кириленко.

На фото з місця події видно, що снаряди влучили у балкон та повністю його зруйнували. Постраждали також сусідні вікна. Сама ж квартира та її меблі перетворилися на руїни. 


Окупанти обстріляли квартиру у Красногорівці / Фото Павла Кириленка

Бойовики обстріляли Опитне

  • 23 липня російські найманці гатили з мінометів 120-го калібру у сторону Опитного з тимчасово окупованого Веселого.
  • Відомо, що вони запустили 20 мін.
  • Під обстріли потрапили будинки місцевих мешканців.
  • Українська сторона направила ноту на адресу голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ щодо порушення з боку бойовиків.
Автор: Софія Мінджоса