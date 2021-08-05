Бойовики обстріляли багатоповерхівку у Красногорівці: постраждав чоловік

Проросійські бойовики зранку 5 серпня обстріляли житлові будинки у Красногорівці Донецької області. Ворожий снаряд влучив у квартиру багатоповерхівки.

Що відомо про цинічні обстріли

Обстріли відбулися близько 8 години ранку. Окупанти влучили у квартиру на вулиці Східній.

Читайте також Один з ватажків бойовиків визнав, що вони позбавили Донецьк майбутнього

Внаслідок ворожих дій постраждав 56-річний місцевий мешканець.

На місці працюють правоохоронці, встановлюючи усі обставини події,

– розповів голова Донецької ОВЦА Павло Кириленко.

На фото з місця події видно, що снаряди влучили у балкон та повністю його зруйнували. Постраждали також сусідні вікна. Сама ж квартира та її меблі перетворилися на руїни.



Окупанти обстріляли квартиру у Красногорівці / Фото Павла Кириленка

Бойовики обстріляли Опитне