Бойовики обстріляли Красногорівку: снаряд залетів у кімнату мирних жителів

Російські найманці 22 листопада обстріляли селище Красногорівка, що в Донецькій області. У результаті постраждав будинок мирних людей. Через це обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Досудове розслідування встановило, що 22 листопада, приблизно 13:00 представники незаконних збройних формувань Росії здійснили обстріл селища Красногорівка Покровського району.

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Окупанти обстріляли мирне селище

Під час ворожої атаки зазнав пошкоджень житловий будинок. Снаряд окупантів пробив дах та стелю хати, після чого влетів у кімнату. На щастя, там він не розірвався. Постраждалих серед цивільного населення вдалося уникнути.



Снаряд потрапив прямо у кімнату / Донецька обласна прокуратура

Прокуратура почала провадження

Через обстріл бойовиками Красногорівки Донецька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюють обставини вказаних подій та осіб, причетні до вчинення злочину.



Бойовики обстріляли Красногорівку / Донецька обласна прокуратура

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