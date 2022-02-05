Бойовики обстріляли Павлопіль: снаряди влучили у будинок місцевого мешканця

Російські найманці 5 лютого цинічно обстріляли село Павлопіль у Донецькій області. Вони скинули 4 вибухівки з безпілотника.

Бойовики пошкодили школу

Інцидент трапився близько 13:00. Про обстріли повідомив голова Сартанської військово-цивільної адміністрації Олександр Куркчи.

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На територію села впали чотири саморобні вибухові пристрої. Два з них потрапили на покрівлю школи, яка нині не працює. А ще два впали біля житлового будинку. Тепер там пошкоджені два вікна,

– розповів Куркчи.

На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з місцевих мешканців не постраждав. На місці події вже працює слідчо-оперативна група.

Наслідки обстрілу Павлополя / Фото "Сегодня"

Окупанти поранили військового

Це не єдиний цинічний вчинок російських найманців 5 лютого. Бойовики також відкривали вогонь зі стрілецької зброї неподалік Пищевика. Внаслідок ворожих дій один український військовий зазнав поранення. Наразі воїн перебуває у госпіталі у задовільному стані.

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