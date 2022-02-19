Бойовики обстрілюють Щастя: під ударом КПВВ і рятувальна частина – фото та відео з місця

Російські найманці 19 лютого обстрілюють Щастя. Під удар бойовиків потрапили контрольний пункт в'їзду-виїзду та пожежно-рятувальна частина.

Війська окупанта не припиняють обстріли на Донбасі. Бойовики продовжують гатити по цивільних об'єктах.

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Російські найманці знову атакували Щастя

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що приблизно о 11:35 до них надійшла інформація, що в місті Щастя стався обстріл.

Бойовики гатили зі стрілецької зброї. У результаті пошкодили ворота третього ходу пожежно-рятувальної частини-32. Особовий склад перебуває у небезпечному місці в рукавній вежі.

Жертв та постраждалих немає.



Окупанти влучили у рятувальну частину / Фото ДСНС

Водночас журналіст Андрій Цаплієнко проінформував, що війська окупанта обстрілюють також КПВВ "Щастя". Зокрема, з мінометів калібру 82 міліметри ворог атакував вантажівку ЗІЛ-131.

У Держприкордонслужбі додали, що інфраструктура дорожнього коридору, який має використовуватись для переміщення цивільного населення, зазнає пошкодження.

Обстріл окупантами пункту в'їзду-виїзду: дивіться відео

Бойовики гатять по КПВВ "Щастя": дивіться відео

Атака гуманітарної колони у Щасті: що відомо

Напередодні через КПВВ "Щастя" та "Новотроїцьке" проїхало 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від ООН та Червоного Хреста. На окуповані території доставили майже 128 тонн товарів медичного призначення, дитячого харчування та меблів.

Однак у Щасті під обстріл окупантів потрапила гуманітарна колона, яка везла вантаж від ООН до тимчасово окупованого Луганська.

Прикордонники перевели цивільний персонал в укриття, завдяки чому втрат вдалося уникнути. Вже після того, як ситуація стабілізувалась, пропуск водіїв продовжили.

Текст допису ДСНС:

19.02.2022 року, приблизно об 11:35 надійшла інформація, що в Щастинському районі Луганської області, а саме в м. Щастя стався обстріл. Внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї було пошкоджено ворота третього ходу Державної пожежно-рятувальної частини-32. Особовий склад знаходиться у рукавній вежі. Жертв та постраждалих немає.