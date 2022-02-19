Бойовики обстрілюють Щастя: під ударом КПВВ і рятувальна частина – фото та відео з місця
Джерело:телеграм ДСНС
Російські найманці 19 лютого обстрілюють Щастя. Під удар бойовиків потрапили контрольний пункт в'їзду-виїзду та пожежно-рятувальна частина.
Війська окупанта не припиняють обстріли на Донбасі. Бойовики продовжують гатити по цивільних об'єктах.
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Російські найманці знову атакували Щастя
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що приблизно о 11:35 до них надійшла інформація, що в місті Щастя стався обстріл.
Бойовики гатили зі стрілецької зброї. У результаті пошкодили ворота третього ходу пожежно-рятувальної частини-32. Особовий склад перебуває у небезпечному місці в рукавній вежі.
Жертв та постраждалих немає.
Окупанти влучили у рятувальну частину / Фото ДСНС
Водночас журналіст Андрій Цаплієнко проінформував, що війська окупанта обстрілюють також КПВВ "Щастя". Зокрема, з мінометів калібру 82 міліметри ворог атакував вантажівку ЗІЛ-131.
У Держприкордонслужбі додали, що інфраструктура дорожнього коридору, який має використовуватись для переміщення цивільного населення, зазнає пошкодження.
Обстріл окупантами пункту в'їзду-виїзду: дивіться відео
Бойовики гатять по КПВВ "Щастя": дивіться відео
Атака гуманітарної колони у Щасті: що відомо
- Напередодні через КПВВ "Щастя" та "Новотроїцьке" проїхало 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від ООН та Червоного Хреста. На окуповані території доставили майже 128 тонн товарів медичного призначення, дитячого харчування та меблів.
- Однак у Щасті під обстріл окупантів потрапила гуманітарна колона, яка везла вантаж від ООН до тимчасово окупованого Луганська.
- Прикордонники перевели цивільний персонал в укриття, завдяки чому втрат вдалося уникнути. Вже після того, як ситуація стабілізувалась, пропуск водіїв продовжили.
Текст допису ДСНС:
19.02.2022 року, приблизно об 11:35 надійшла інформація, що в Щастинському районі Луганської області, а саме в м. Щастя стався обстріл. Внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї було пошкоджено ворота третього ходу Державної пожежно-рятувальної частини-32. Особовий склад знаходиться у рукавній вежі. Жертв та постраждалих немає.