Бойовики планували підірвати вокзал: СБУ показала відео тренувань у зоні ООС
Джерело:СБУ
СБУ провела тренування в зоні проведення ООС. У селі Костянтинівка Краматорського району українські військові розміновували вокзал.
Метою цього тренування стало посилення взаємодії між різними структурами у боротьбі з терористичною загрозою. Участь в навчаннях взяли представники СБУ, ДСНС, поліції, державної та місцевої влади.
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"Терористи" заклали 3 бомби
За сценарієм тренування "терористи" замінували вокзал у селі Костянтинівка. Вони заклали 3 вибухові пристрої, 2 з яких здетонували одразу.
Правоохоронцям довелося швидко евакуювати пасажирів та працівників вокзалу й розпочати пошук третього пристрою. Для цього поліція та слідчі СБУ оточили будівлю.
Третю "бомбу" знайшла службова собака. Вибуховий пристрій знешкодили.
Пошуки "бомби" під час навчань у Костянтинівці
Після навчання керівництво Антитерористичного центру СБУ розробило додаткові інструкції для покращення взаємодії та співпраці правоохоронних органів.
Навчання правоохоронців у Костянтинівці: вражаюче відео
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