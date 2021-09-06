Бойовики планували підірвати вокзал: СБУ показала відео тренувань у зоні ООС

СБУ провела тренування в зоні проведення ООС. У селі Костянтинівка Краматорського району українські військові розміновували вокзал.

Метою цього тренування стало посилення взаємодії між різними структурами у боротьбі з терористичною загрозою. Участь в навчаннях взяли представники СБУ, ДСНС, поліції, державної та місцевої влади.

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"Терористи" заклали 3 бомби

За сценарієм тренування "терористи" замінували вокзал у селі Костянтинівка. Вони заклали 3 вибухові пристрої, 2 з яких здетонували одразу.

Правоохоронцям довелося швидко евакуювати пасажирів та працівників вокзалу й розпочати пошук третього пристрою. Для цього поліція та слідчі СБУ оточили будівлю.

Третю "бомбу" знайшла службова собака. Вибуховий пристрій знешкодили.



Пошуки "бомби" під час навчань у Костянтинівці

Після навчання керівництво Антитерористичного центру СБУ розробило додаткові інструкції для покращення взаємодії та співпраці правоохоронних органів.

Навчання правоохоронців у Костянтинівці: вражаюче відео

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