Бойовики почали мобілізацію працівників "держпідприємств" з окупованого Донбасу

Протягом останнього тижня російські найманці на тимчасово окупованій території Донбасу посилювали перший та другий армійські корпуси. Робили це шляхом мобілізації працівників та автомобільної техніки з "державних" підприємств ОРДЛО.

Про мобілізацію, яку проводять окупанти, на брифінгу повідомила речниця Міноборони Марія Сальнік.

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Бойовики мобілізовували працівників"держпідприємств"

Протягом тижня окупанти проводили заходи, спрямовані на забезпечення готовності до посилення з'єднань і частин першого та другого армійських корпусів,

– повідомила Сальнік.

За її словами, бойовики робили це шляхом мобілізації приписного складу та автомобільної техніки з "державних" підприємств так званих "ЛНР" та "ДНР".

Речниця Міноборони також додала, що противник традиційно поширював неправдиву та викривлену інформацію про дії Збройних сил України, зокрема чутки про загрозу розгортання бойових дій зі сторони Об'єднаних сил найближчим часом.

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