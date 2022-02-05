Бойовики поранили українського військового на Донбасі
5 лютого 2022 , 11:41Читать новость на русском
Джерело:фейсбук штабу ООС
Російські найманці 5 лютого відкрили вогонь у сторону Пищевика. У результаті дій ворога поранення отримав український захисник.
У штабі Операції об'єднаних сил повідомили, що війська окупанта від початку доби 5 лютого вже встигли порушити режим тиші.
Читайте також Офіцерка Білозерська розповіла, як застрелила 3 бойовиків на війні: відео пострілів
Окупанти поранили українського бійця
Російські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї у сторону Пищевика.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я оцінюють як задовільний.
Завдяки зусиллям воїнів Збройних сил України рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Ситуація на Донбасі в лютому: що відомо
- У перший день лютого бойовики здійснили 2 обстріли позиції ЗСУ – у напрямку Мар'їнки та Пісків. Окупанти застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
- Наступного дня російські найманці вже 4 рази зривали "тишу". Ворог обстріляв позиції українських військових поблизу Талаківки та Пісків з використанням ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
- Протягом 3 та 4 лютого на фронті не фіксували порушень режиму тиші. Окупанти не відкривали вогонь, а українські військові контролювали ситуацію.
До теми – про фейкове відео Росії, у якому хотіли показати атаки на Донбасі: дивіться відео