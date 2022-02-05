Бойовики поранили українського військового на Донбасі

Російські найманці 5 лютого відкрили вогонь у сторону Пищевика. У результаті дій ворога поранення отримав український захисник.

У штабі Операції об'єднаних сил повідомили, що війська окупанта від початку доби 5 лютого вже встигли порушити режим тиші.

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Окупанти поранили українського бійця

Російські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї у сторону Пищевика.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я оцінюють як задовільний.

Завдяки зусиллям воїнів Збройних сил України рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Ситуація на Донбасі в лютому: що відомо

У перший день лютого бойовики здійснили 2 обстріли позиції ЗСУ – у напрямку Мар'їнки та Пісків. Окупанти застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Наступного дня російські найманці вже 4 рази зривали "тишу". Ворог обстріляв позиції українських військових поблизу Талаківки та Пісків з використанням ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Протягом 3 та 4 лютого на фронті не фіксували порушень режиму тиші. Окупанти не відкривали вогонь, а українські військові контролювали ситуацію.

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