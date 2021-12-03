На Донбасі бойовики поранили українського воїна

Російські бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Унаслідок атак бойовиків один український захисник отримав поранення.

Росісйькі найманці 6 разів обстріляли позиції ЗСУ. Українського захисника поранили під час однієї з атак.

Зверніть увагу У Держдумі погрожують офіційно дати зброю бойовикам на Донбасі

Стан захисника задовільний

Бойовики атакували українські позиції 6 разів, 3 з яких з використанням забороненого мінськими домовленостями озброєнням.