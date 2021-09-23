Бойовики посилили обстріли: постраждали 2 захисників України

Військові Збройних сил України потрапили під обстріл на Донбасі. 22 вересня окупанти поранили 2 захисників України.

Протягом доби інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення значно зросла. Втім, в ООС запевнили, що ситуація залишає контрольованою.

Важливо Україна не засинала, важко заснути під звуки пострілів, – Зеленський під час Генасамблеї ООН

Зазначимо, що 22 вересня російсько-окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню. При чому, двічі гатили у бік українських позицій з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Для порівняння:

21 вересня порушень перемир'я було 4;

20 вересня – 5;

19 вересня – 8;

18 вересня – 6.

Двоє військових – у лікарні

Внаслідок ворожих дій 2 військовослужбовця зазнали вогнепальних поранень. Їм оперативно надали домедичну допомогу й евакуювали до медичного закладу. Стан здоров'я бійців лікарі оцінили як задовільний.

Що в ООС кажуть про загострення на Донбасі

У Дніпрі медики врятували пораненого військового з Львівщини, який провів у комі 10 днів. У нього було кульове поранення голови на виліт.

Раніше командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв пояснив, чому російські найманці систематично порушують домовленості про режим тиші на Донбасі. За його словами, вони вдаються до провокацій, аби продемонструвати силу, безкарність та зухвалість. При цьому, ворог прагне зафіксувати порушення з боку ЗСУ. Наєв звернув увагу й на фейки, які регулярно поширюють окупанти. Вони цинічно закидають вищому військово-політичному керівництву України штучне загостренні ситуації.