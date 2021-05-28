Бойовики на Донбасі приховують важке озброєння та готують обстріли, – розвідка

Проросійські бойовики продовжують приховано розміщувати на Донбасі важке озброєння, порушуючи попередні домовленості. Крім того, найманці готують обстріли з мінометів.

Окупанти продовжують розміщувати 122-міліметрові реактивні системи залпового вогню, гаубиці та самохідні артилерійські установки. Таку інформацію з'ясували українські розвідники.

До теми У НАТО занепокоєні використанням важкого озброєння бойовиками на Донбасі

Бойовики активізувались

Розвідники повідомили, що окупанти активізували підготовку мінометних розрахунків. Ймовірно, хочуть гатити у бік передових позицій ООС.

Крім того, протягом тижня зросла інтенсивність тренувань зі стрільби та управління вогнем дивізіонів першого та другого армійських корпусів на полігонах окупованих територій.

Росія перекидає важке озброєння в окупований Крим

У травні США повідомили, що Росія продовжує перекидати важке озброєння на територію окупованого Криму. Офіційний Вашингтон пильно стежить за ситуацією.

Розповіли, що Москва стягнула до Криму десантно-штурмові елементи, танки T-72Б3, міномети, та гаубиці.

У НАТО вкотре висловились щодо використання важкого озброєння бойовиками на Донбасі. Альянс занепокоєний.