Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ: поранили військового

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Проросійські бойовики на Донбасі 1 квітня продовжують вести провокаційний вогонь. Внаслідок обстрілів біля Шумів постраждав український військовий.

Джерело:

штаб ООС

Що відбувається на Донбасі

З початку доби 15 березня російські найманці 6 разів порушили домовленості. Вони відкривають провокативний вогонь, аби звинуватити українських військових у порушенні режиму тиші.

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Де стріляв ворог

  • Неподалік Старогнатівки та Водяного окупанти обстрілювали позиції ЗСУ із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
  • Біля Світлодарського, Луганського та Золотого-4 – з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Поблизу Шумів – з автоматичних гранатометів.


Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Постраждав військовий

Внаслідок обстрілів біля Шумів один український військовий отримав поранення. Його оперативно доставили до лікувального закладу.

Наразі постраждалому надають медичну допомогу. Його стан – задовільний.

Про факти порушення Україна вже повідомила спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

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