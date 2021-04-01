Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ: поранили військового

Проросійські бойовики на Донбасі 1 квітня продовжують вести провокаційний вогонь. Внаслідок обстрілів біля Шумів постраждав український військовий.

Що відбувається на Донбасі

З початку доби 15 березня російські найманці 6 разів порушили домовленості. Вони відкривають провокативний вогонь, аби звинуватити українських військових у порушенні режиму тиші.

Читайте також Ми готові до будь-яких провокацій, – Зеленський про війну на Донбасі

Де стріляв ворог

Неподалік Старогнатівки та Водяного окупанти обстрілювали позиції ЗСУ із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

та окупанти обстрілювали позиції ЗСУ із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Біля Світлодарського, Луганського та Золотого-4 – з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

та – з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Шумів – з автоматичних гранатометів.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Постраждав військовий

Внаслідок обстрілів біля Шумів один український військовий отримав поранення. Його оперативно доставили до лікувального закладу.

Наразі постраждалому надають медичну допомогу. Його стан – задовільний.

Про факти порушення Україна вже повідомила спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували на Донбасі майже 3 гектари території та передали на знищення 106 вибухонебезпечних предметів.