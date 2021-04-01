Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ: поранили військового

Проросійські бойовики на Донбасі 1 квітня продовжують вести провокаційний вогонь. Внаслідок обстрілів біля Шумів постраждав український військовий.
Джерело:штаб ООС
Що відбувається на Донбасі
З початку доби 15 березня російські найманці 6 разів порушили домовленості. Вони відкривають провокативний вогонь, аби звинуватити українських військових у порушенні режиму тиші.
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Де стріляв ворог
- Неподалік Старогнатівки та Водяного окупанти обстрілювали позиції ЗСУ із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
- Біля Світлодарського, Луганського та Золотого-4 – з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Поблизу Шумів – з автоматичних гранатометів.
Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу
Постраждав військовий
Внаслідок обстрілів біля Шумів один український військовий отримав поранення. Його оперативно доставили до лікувального закладу.
Наразі постраждалому надають медичну допомогу. Його стан – задовільний.
Про факти порушення Україна вже повідомила спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.Зверніть увагу! Піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували на Донбасі майже 3 гектари території та передали на знищення 106 вибухонебезпечних предметів.