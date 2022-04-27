Бойовики псевдореспублік злякалися зображень Петлюри і Шухевича: новий дикий фейк від росіян

Росіяни "годують" своїх громадян настільки абсурдними фейками, що здається, ніби там не залишилося вже ні крапельки здорового глузду. Цього разу вони злякалися від Петлюри та Шухевича.

Про це на своєму брифінгу щодо розвінчання російських фейків розповів радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко, передає 24 канал.

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Два папірці і дві горілки

Російські пропагандисти почали розповідати, що бойовики з ОРДЛО натрапили на так звану "базу націоналістів". Побачене їх там вжахнуло: там було зображення Степана Петлюри та Романа Шухевича. І ще – пляшки горілки.

За словами Лещенка, виправдовувати таким чином свою ж війну проти України – це просто жалюгідно. Здоровим глуздом тут зовсім "не пахне".

Єдине, що вони спромоглися показати – видруковане на ксероксі і покладене у прозорий файлик зображення. А також 2 пляшки горілки, яку, вірогідно, вони самі й поставили біля цих роздруківок, створюючи ілюзію для своєї аудиторії, – зазначив Сергій Лещенко.

Фотографія, яку поширюють пропагандисти / Фото соцмережі

Роздруківка з Шухевичем / Скриншот з відео

Нагадаємо, росіяни намагаються всіляко виправдати свої злочинні дії. Окупанти знову починають розповідати дурниці про нацизм, приховуючи справжні наміри, навіщо вони почали повномасштабне вторгнення.

Брифінг Сергія Лещенка про російські фейки за 27 квітня: