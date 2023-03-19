"Ви і є нацисти": вагнерівці записали відео з погрозами владі Краснодарського краю

У Росії спалахнув черговий конфлікт за участі вагнерівців. Бойовики записали відео з погрозами владі Краснодарського краю. Усе через заборону поховання найманців.

Вагнерівці пообіцяли "розібратися" з адміністрацією Гарячого Ключа. Про черговий конфлікт у державі-агресорці з посиланням на росЗМІ інформує 24 Канал.

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Відео з погрозами через заборону поховання бойовиків поширили у пов'язаному з ПВК "Вагнера" телеграм-каналі. Вагнерівці навіть наголосили, що адміністрація Гарячого Ключа – нацисти.

"Дочекайтеся, твар*ки, що нам доведеться прийти і розібратися з вами, тому що ви, с**и, несете шкоди більше, ніж українська армія, тому що ви і є нацисти, адміністрація Гарячого Ключа", – заявили бойовики.

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Що цьому передувало

18 березня глава муніципалітету Білопольський опублікував пост у своєму телеграм-каналі. Російський посадовець виступив проти розширення цвинтаря ПВК "Вагнера". Білопольський заявив, що не хоче перетворювати "місто-курорт" на місце поховання бійців.

"Я впевнений, що у (Краснодарському – 24 Канал) краї достатньо муніципальних утворень, які не є містами-курортами, для поховання зі створенням відповідних меморіалів".

Згодом пресслужба Пригожина опублікувала його заяву. "Кухар" Путіна пригрозив, якщо адміністрація Гарячого Ключа протидіятиме похованню бойовиків, то ПВК вживатиме "відповідних заходів та рішень".

Також Пригожин заявив, що готовий привезти труни вагнерівців до будинку Білопольського і поставити їх у вітальні. Окрім того, засновник ПВК звернувся до генпрокуратури та голови держдуми. Врешті-решт вагнерівців поховали.