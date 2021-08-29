Бойовики розміщують на Донбасі озброєння, порушуючи лінії відведення

Проросійські бойовики продовжують регулярно зривати мирні домовленості. Наприклад, вони розмістили великокаліберні гаубиці та міномети на Донбасі, порушивши лінії відведення.

Озброєння помітили спостерігачі з організації з безпеки та співробітництва в Європі. Зафіксували 6 гаубиць та 1 міномет.

До речі 13 обстрілів менш ніж за добу: подробиці цинічного удару бойовиків на фронті

Окупанти розміщують "Жаби" та "Гвоздики"

Так, серед гаубиць було 4 "Жаби" 122-го калібру. Їх розмістили біля селища Біле в Луганській області. Там само безпілотник ОБСЄ помітив ще 2 самохідні гаубиці "Гвоздика".

Біля села Доля в Донецькій області патруль виявив 1 буксирований міномет невстановленого типу.

Загострення на Донбасі: що відомо

Доба 28 серпня на Донбасі видалась особливою важкою. Окупанти аж 18 разів порушили режим тиші на Донбасі. Вони поранили 10 українських воїнів.

Стріляли також у житлову інфраструктуру Авдіївки з мінометів та артилерії. Крім того, гатили неподалік Троїцького, Світлодарська, Красногорівки, Водяного, Травневого, Невальського, Гранітного, Південного.