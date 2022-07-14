Криптоінвестор із США Суеді Муркезі потрапив у російський полон в Україні

У полон до росіян ще у червні потрапив 35-річний криптоінвестор із США Суеді Муркезі. Окупанти викрали його в Херсоні та відвели до в'язниці в Донецьк.

Муркезі став третім громадянином США, який потрапив у полон російських окупантів. Зараз його тримають в ув'язненні бойовики.

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Муркезі викрали в червні

Громадянин США понад 2 роки проживав у Херсоні. Після початку повномасштабного вторгнення він залишився у місті.

У червні російські окупанти викрали американця. Уранці 7 липня рідні криптоінвестора прокинулися від дзвінка Сауеді Муркезі, який розповів, що перебуває у в'язниці в тимчасово окупованому Донецьку.

Американець розповів родичам, що перебуває у тій же в'язниці, що й 39-річний Олександр Друке та 27-річний Енді Х'юїн – громадяни США, які воювали на боці України.

Однак на відміну від Друке та Х'юїна, Муркезі не брав участь у бойових діях. Бойовики звинуватили американця в участі в проукраїнських протестах.

Вони (окупанти – 24 канал) використовують його як пішака для власних пропагандистських цілей,

– розповів брат Муркезі.

російські пропагандисти вже зняли кілька відео з американцем, де змушують його казати те, що йому кажуть окупанти.

Маркезі зник ще на початку червня. Тоді він вирішив поїхати власним автомобілем та знайти пальне, однак друзі відмовляли його, оскільки авто на американських номерах точно приверне увагу окупантів.

Бойовики винесли смертний вирок іноземцям

9 червня "суд" псевдореспубліки бойовиків на тимчасово окупованій території Донеччини засудив до страти двох громадян Великої Британії 28-річного Ейдена Асліна та 48-річного Шона Піннера. Їх звинуватили у найманстві та спробі насильницького захоплення влади групою осіб.

Адвокати засуджених повідомили, що готують апеляцію. Якщо її приймуть, то смертний вирок можуть замінити на довічне ув'язнення або 25 років колонії. В разі відхилення апеляції адвокати подадуть прохання про помилування.

Європейський суд з прав людини вимагає в росії гарантій того, що бойовики не стратять іноземних громадян.

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