Бойовики вербують населення окупованого Донбасу на військову службу

Командування російських окупаційних військ вербує населення ОРДЛО на службу. З 20 квітня поповнюють лави з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів.

Такою інформацією володіють українські розвідники. Поповненням рядів окупантів займаються так звані "військові комісаріати".

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Призов буде примусовим

Вони протягом 10 днів зобов'язані уточнити списки та наявність осіб. Їх призиватимуть примусово.

Небойові втрати списують на українських військових

Також окупанти продовжують дезінформаційну політику щодо українських військових. Небойові втрати російських військ минулого тижня склали: загиблих та тих, що не зможуть повернутись на фронт через важкі поранення, – 7, санітарних втрат – 16. Усю вину за загибель найманців бойовики намагаються перекласти на ЗСУ.

Зазначимо, що окупанти продовжують залякувати населення окупованого Донбасу. Мовляв, вже незабаром українські військові почнуть деокупацію території. Задля цього, адміністративні будівлі у Донецьку навіть обкладали мішками з піском.

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Яка ситуація на лінії зіткнення 19 квітня

За добу проросійські бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню. Ворог ігнорував домовленості біля Авдіївки, Південного, Майорська, Пісків та Зайцевого. Про ці факти повідомили ОБСЄ.