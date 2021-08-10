Бойовики відпрацювали на Донбасі танковий наступ з підтримкою артилерії, – розвідка

Збройні сили Росії продовжують тренування підконтрольних собі бойовиків на Донбасі. Минулого тижня проросійські найманці відпрацьовували танковий наступ та стрільбу з мінометів.

На тренуваннях були задіяні бойовики з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей під керівництвом збройних сил Росії. Це з'ясувало головне управління розвідки Міноборони.

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Росія тримає бойовиків напоготові

Проросійські бойовики минулого тижня відпрацювали танковий наступ, мінометну та практичну стрільби. До слова, це далеко не перші навчання російських найманців.

Контроль за навчанням здійснювали силові структури Росії, хоч і самі навчання відбувалися на окупованій території України.

Збройні сили Росії також контролювали підготовку та проведення навчань "резервістів" у травні цього року.

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