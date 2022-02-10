Бойовиків використають як гарматне м'ясо, – Казанський не виключає ескалацію на Донбасі

На Донбасі можливе загострення. Росія, найімовірніше, використає для ескалації бойовиків. Кремль просто кине їх на смерть як гарматне м'ясо.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Він наголосив, що Росія на Донбасі воює чужими руками.

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"Якщо ми говоримо про Донбас, то ескалація можлива. Росія завжди може послатися на те, що нібито не контролює ці формування. Мовляв, це не російські військові", – сказав Казанський.

За його словами, Росія під приводом "нас там нєт" може послати бойовиків у бій.

Як завжди, використають якихсь найманців – гарматне м'ясо, яке їм не шкода,

– зазначив Казанський.

"Буде масове вбивство російських найманців"

Казанський наголосив, що у 2014 році агресія Росії була дуже болючою для України. Однак зараз у разі ймовірного наступу росіяни просто впруться в добре облаштовані українські позиції.

Будь-яка атака обернеться для них вже зовсім не тими втратами, які були раніше. Це вже просто буде масове вбивство російських найманців. Я б на місці цих людей подумав, як до них ставляться, для чого вони потрібні і як їх використовують. Денис Казанський Член української делегації у ТКГ

Денис Казанський в ефірі 24 каналу: дивіться відео

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.