Працював у зоні відчуження, а після став медиком: на фронті загинув доброволець Михайло Кулиняк

У лікарні зупинилося серце бойового медика Михайло Кулиняк, який потрапив під російський обстріл на Донеччині. До війни чоловік працював у зоні відчудження у Чорнобилі, а після пішов боронити свою Батьківщину.

Понад місяць медики намагалися врятувати життя Михайла, однак їм не вдалося. У чоловіка залишилася дружина та троє дітей.

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Трагічна втрата Київщини

На Бахмутському напрямку 13 вересня під ворожий артобстріл потрапив бойовий медик Михайло Кулиняк. Одна з ракет влучила прямо у бліндаж, внаслідок чого чоловік тримав важкі поранення.

Понад місяць лікарі тримали Михайла у медикаментозному сні. Герой отримав черепно-мозкову травму голови, пневмоторекс з обох сторін, опіки грудної клітини 20%, а також йому ампутували верхню ліву кінцівку. Медики намагалися врятувати військового, проте 22 жовтня серце Михайла зупинилося.

У чоловіка залишилася дружина та твоє дітей – двоє дорослих синів та донька, якій виповнилося лише 6 років. До війни чоловік багато років віддав праці в Чорнобильській зоні – захищав Україну та світ від радіаційної небезпеки. Окрім цього він був творчою людиною і майстерно грав на сопілці. У складі гурту "Лампочки" Михайло брав участь у всіх концертах, що проходили в Чорнобилі.

Михайло Кулиняк воював на Бахмутському напрямку / фото Яніни Кулиняк

Михайло відправився на фронт як доброволець. Він отримав звання старшого сержанта, бойового медика 119-ї Окремої бригади ТрО ЗСУ.

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