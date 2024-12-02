Евакуювали жителів понад 100 будинків: на Закарпатті знешкодили бойову частину ракети Х-101

На Закарпатті знешкодили бойову частину ворожої ракети Х-101. Відомо, що евакуйовували мешканців понад 100 будинків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис журналіста Віталія Глаголи.

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Бойову частину ракети Х-101 знешкодили на Закарпатті

В понеділок, 2 грудня, близько о пів на 6 вечора, неподалік села Тарасівка Тячівського району вибухотехніки провели контрольований підрив бойової частини російської крилатої ракети Х-101.

Вказується, що залишки ракети знайшли сьогодні в лісі після одного з ракетних обстрілів росіян. Ідеться про масовий обстріл України 17 листопада.

Вказувалося, що спочатку уламки ідентифікували як ракету "Калібр", але після детального огляду фахівці підтвердили, що це саме Х-101.

Бойова частина ракети містила майже 500 кг вибухової речовини, що становило серйозну загрозу для місцевих мешканців. Для забезпечення їхньої безпеки організували евакуацію жителів понад 100 будинків у селі Тарасівка,

– ідеться в повідомленні.

Зазначається, що евакуація тривала кілька годин, після чого місцевих мешканців перевезли на безпечну відстань.

Віталій Глагола зазначив, що "за повідомленнями, голова громади, до якого звернулися за допомогою в організації евакуації, перебував у стані алкогольного сп’яніння і відмовився сприяти і тільки відмахнувся – участі в організації евакуації не брав".

Журналіст вказав, що після контрольованого підриву утворилася вирва глибиною 4 метрів та діаметром 12 метрів. Зазначається, що операція завершилася успішно: ніхто з людей не постраждав, а будівлі залишилися неушкодженими.

"Поліція та служби ДСНС закликають мешканців бути пильними та у разі виявлення підозрілих об’єктів негайно повідомляти відповідні служби", – додав у повідомленні журналіст.

На Закарпатті знешкодили бойову частину ракети Х-101: дивіться відео