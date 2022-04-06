У бою з окупантами загинули двоє військових з Калуша

На війні проти російських окупантів загинули військові Роман Мердух та Зеновій Кінаш. Вони обидва були мешканцями Калуша Івано-Франківської області.

Про загибель героїв повідомили 5 квітня. Про час і місце зустрічі воїнів розкажуть згодом.

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Полягли герої на полі бою, захищаючи нашу Батьківщину від російської орди. Двоє були бійцями сталевого гарту, щирими патріотами та неймовірними людьм. Їм би жити і жити! Але ця клята війна знову і знову забрала найкращих,

– наголосили в міській раді.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих бійців. Ми дякуємо їм за те, що захищали нашу Батьківщину. Герої не вмирають!

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