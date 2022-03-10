У бою попри перевагу противника ЗСУ здобули 10 танків, ЗРК та броньовану машину

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Оперативне командування "Північ" 10 березня повідомило, що на Чернігівщині один з підрозділів переміг в бою окупантів. Це сталося попри те, що сили росіян переважали.

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"У результаті цього бою ми тепер маємо 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину. Вірте в своїх захисників! Разом до перемоги!", – написали у командуванні.

Ще одна перемога на Чернігівщині

Командування "Північ" 10 березня на Чернігівщині знищило дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М". Окупанти використовували цю зброю для атак на мирне населення.

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Текст публікації Оперативного командування "Північ"

Військові частини та підрозділи оперативного командування "Північ" продовжують захищати свою землю, рідних та близьких від "асвабадітелєй" найкращої, з їхніх слів, армії. Сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК "Північ" відбувся бій із переважаючими силами противника.



У результаті цього бою ми тепер маємо 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину. Вірте в своїх захисників! Разом – до перемоги.