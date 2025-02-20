Серія випадків: у Росії на очах у пілотів вибухали FPV-окуляри, це операція ГУР, – джерела

Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело спецоперацію з підриву окулярів для FPV-дронів, які використовували солдати російської армії.

Є дані про десятки таких випадків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела у розвідці. Фахівці вмонтували вибухівку та обладнали окуляри функцією дистанційної детонації.

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Що відомо про спецоперацію

У російських військах сталася серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час їхнього використання пілотами. Пропагандисти пишуть про десятки подібних випадків, які трапилися у кількох областях Росії впродовж перших днів лютого.

За даними джерел в українських спецслужбах, за операцією стоять фахівці Головного управління розвідки України. Всередині окулярів, які передали пілотам FPV російські волонтери, як зазначається, була вмонтована вибухівка.

Причетні до операції розповіли, що задля здійснення подібної операції придбали велику партію FPV-окулярів для російських пілотів. Потім фахівці української розвідки додатково обладнали їх функцією дистанційного підриву.