Епіфаній провів Різдвяну Літургію у Софійському соборі Києва: відео святкового служіння

Україна вперше офіційно відзначає Різдво 25 грудня. Настоятель ПЦУ Блаженніший Митрополит Епіфаній провів Божественну Літургію у Соборі Святої Софії Київської.

Трансляція Літургії тривала з 9 години ранку. Подивитися можна онлайн, передає 24 Канал.

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Божественна Літургія на Різдво

Це вже друге Різдво, яке Україна святкує в умовах повномасштабної війни. Під час Літургії священнослужителі зачитали молитву про захист Вітчизни.

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Блаженніший Митрополит зауважив, що сьогодні ми відзначаємо Різдво серед горя і страждань війни, серед болю втрат все одно святкуємо. Бо Різдво для нас не тільки й не стільки час розваг і подарунків, скільки свідчення перемоги правди та добра, а ще неодмінної поразки зла.

У ці святкові дні ми з особливим почуттям підносимо молитви за наших воїнів і за всіх, хто на фронті та в тилу бореться зі злом, з російською агресією, і наближає нашу перемогу. Ми просимо для наших захисників Божого захисту і допомоги, а для всієї України та світу перемоги правди й утвердження справедливого миру,

– наголосив Епіфаній.

Також додав, що сьогодні молимося про наших людей, які в неволі – на тимчасово окупованих Росією територіях України, у ворожому полоні, а також про заручників і несправедливо ув'язнених.

Також Митрополит побажав, щоб духовний зміст святкових днів надихнув кожного і надалі непохитно працювати задля наближення перемоги.

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О 12:00 почнеться Різдвяна Свята Меса Римсько-католицької церкви в Україні з храму святого Олександра. А о 13:30 – Різдвяне привітання й Апостольське благословення для Рима й цілого світу "Urbi et Orbi" Святішого Отця Франциска з площі Святого Петра в Римі.