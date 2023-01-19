На Водохреще Епіфаній проводить богослужіння в Києво-Печерській лаврі: трансляція онлайн

Предстоятель Православної церкви Епіфаній з нагоди Водохреща проводить богослужіння в одному зі соборів Києво-Печерської лаври. Спостерігати за подією можна онлайн.

У четвер, 19 січня, усі християни за юліанським календарем святкують день Хрещення Господнього. Власне, відомо, що понад 2 000 років тому Іван Хреститель охрестив малого Ісуса в річці Йордані.

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Де дивитися святу літургію

Зауважмо, що спостерігати за богослужінням, яке проводить митрополит Епіфаній, предстоятель ПЦУ та священноархімандрит Києво-Печерської лаври можна онлайн. Дійство відбувається в Успенському соборі монастиря та початок – орієнтовно о 09:00.

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