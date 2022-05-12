"З Божою милістю": волонтери організували збір коштів на авто для воїнів 30 бригади ЗСУ

Новостворений 1 стрілецький батальйон 30 ОМБр імені Князя Костянтина Острозького терміново потребує автомобільного транспорту. Для цих потреб волонтери організували збір коштів серед небайдужих українців.

До ініціативи долучилася і дружина одного з бійців, редакторка сайту 24 каналу Вікторія Довгань (Войт). За словами жінки, захисники мусять бути мобільними для ефективного виконання завдань на фронті.

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Подаруймо авто Героям

Наразі 30 ОМБр імені Князя костянтина Острозького несе службу в багатьох гарячих точках фронту російсько-української війни. Девізом підрозділу символічно є латинський вислів Dei Gratia ("З Божою милістю").

Відтак, рідні захисників сподіваються, що українці також виявлять цю чесноту й долучаться до допомоги тим, хто боронить нашу державу зі зброєю в руках.

Перемогу може наблизити кожен

Вікторія Войт наголосила, що майбутня Перемога, яку щосекунди мужньо виборюють для всього народу наші військові, буде спільною для всіх. Тому вкрай важливо, аби тиловий фронт також наближав її.

Друзі, не звикла просити щось для себе, але мені не соромно робити це для наших захисників. Кожна ваша гривня допоможе корисній справі, а ще вкотре покаже хлопцям, що вони – не самі,

– пише вона.

Вся молодість – для України

До речі, чоловік Вікторії, попри цивільну професію, вже не вперше стає до лав захисників України. У 2015 – 2016 роках він боронив Батьківщину на сході.

У 20-х числах лютого, коли Росія почала повномасштабну війну проти нашої держави, чоловік знову залишив мирне життя й добровільно пішов у армію. Тепер він та його побратими сподіваються на підтримку співгромадян, заради яких вони нині у війську, далеко від своїх родин.

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