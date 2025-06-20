Після 10 влучань БпЛА в Одесі багато постраждалих, серед них – рятувальники
- Одеса зазнала атаки ударних дронів ворога, сталися понад 10 влучань, пожежі, багато людей постраждали.
- Внаслідок атаки було евакуйовано людей з кількох будинків, у тому числі 600 із 23-поверхівки.
- Пожежі охопили цілу низку житлових будинків, пошуково-рятувальні роботи тривають.
Одеса зазнала масованого нальоту ударних дронів ворога вночі 20 червня. Сталися прильоти, які призвели до пожеж та травмували людей.
Перший звіт про наслідки атаки надали в ДСНС. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Що було відомо раніше В Одесі після російського удару багато руйнувань та пожежі
Одеса постраждала від повітряного удару ворога: які наслідки
Повітряну тривогу в Одесі оголосили вночі 20 червня о 00:52, і тривала вона до 01:13. За цей час ворог спрямував понад десяток ударних безпілотників на місто, які й накоїли біди.
Державна служба з надзвичайних ситуацій близько 5 ранку проінформувала про наслідки атаки, з якими довелося боротися. У місті загалом зафіксовано понад 10 влучань та виникли масштабні пожежі.
З 4-поверхового будинку, який повністю вигорів, врятували 3 людей, 6 евакуювали. Під час ліквідації пожежі на рятувальників обвалилися конструкції, постраждали 3 вогнеборці, вони у лікарні у стабільному стані.
У 23-поверховому будинку вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи. Звідти евакуйовано 600 людей.
Пожежі охопили ще 5 житлових будинків. Тривають пошуково-рятувальні роботи.
Загалом постраждали 13 людей, з них 3 – рятувальники.
Наслідки атаки ворога на Одесу ударними дронами / Фото ДСНС
Додамо, що цієї ж ночі ворог скерував БпЛА на Харків – там також були прильоти та є постраждалі.