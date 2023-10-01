"Вибуховий" початок жовтня: у Росії бідкаються на "атаку" БпЛА, вибухи й закривають аеропорти

На території Росії жовтень почався з вибухів. У різних регіонах заявляють нібито про атаку невідомих безпілотників, вибухи, а у Сочі – чомусь затримуються рейси.

Зокрема, вибухи лунали у Смоленську, Краснодарському краї й на Бєлгородщині. Про "тривожний" день у Росії повідомляє 24 Канал.

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Невідомі безпілотники атакують Росію

Ранок для росіян видався неспокійним. У мережі масово повідомляють про атаку безпілотників у різних регіонах Росії. Спочатку на дрон почали бідкатися у Краснодарському краї.

Так, близько о 08:00 почали з'являтися повідомлення, що поблизу Сочі літає невідомий БпЛА. Через це навіть зупинили роботу аеропорту – затримувалися на відправлення 14 бортів, а 1 рейс взагалі скасували. Наразі ж аеропорт відновив свою роботу.

Традиційно пропагандисти стверджують, що усі безпілотники нібито знищили. Цікаво, що росіяни у мережі публікують кадри буцімто "збиття" дрона. На них видно, що безпілотник вибухає під час зіткнення. Вочевидь, саме так росіяни розуміють "збиття БпЛА".

Російське міноборони, як завжди, звинуватило в атаці невідомими безпілотниками Україну.

Як росіяни "збивають" безпілотники у Краснодарському краї: дивіться відео

Через деякий час "тривожно" стало не лише у Краснодарському краї, а й у Смоленську. Там теж почали бідкатися на атаку безпілотниками. У місті вже пролунало кілька потужних вибухів.

Невідомі БпЛА над Смоленськом: дивіться відео

Безпілотник пролетів над будинками: дивіться відео

Після прольоту БпЛА у Смоленську пролунали вибухи: дивіться відео

Втім, пропагандисти й далі розповідають байки про успішну роботу "пе-ве-о". Зокрема, губернатор Смоленська заявив, що нібито "сили пе-ве-о та РЕБ заглушили три безпілотники у Задніпровському районі Смоленська".

Традиційно, російська влада стверджує, що "патєрь нєт" – жодних руйнувань та постраждалих. Проте у мережі публікують кадри влучання безпілотника. Після прильоту у небо здійнявся стовп диму. Вочевидь, саме так працює російське "пе-ве-о".

"Збиття" безпілотника у Смоленську: дивіться відео (Увага! На відео присутня нецензурна лексика! 18+)

Російське міноборони заявило, що загалом буцімто "збили" 5 безпілотників над Смоленськом.

Вибухи пролунали 1 жовтня й на Бєлгородщині. У мережі повідомляють, що у Шебекіно пролунали вибухи, після чого у небі з'явився густий дим. Губернатор Бєлгородської області вже звинуватив Україну в "атаці". За словами кремлівського посіпаки, вибухи пролунали в районі центрального ринку в Шебекіно.

Вибухи в Шебекіно: дивіться відео

"Бавовнятко" завітало у Шебекіно: дивіться відео

На Бєлгородщині пролунали вибухи

Ніч проти 30 вересня на Бєлгородщині минула "неспокійно". У мережі заявляли, що область буцімто атакували й нарахували щонайменше 9 прильотів.

Нажахані бєлгородці у мережі почали активно обговорювати потужні вибухи. Згодом, місцева влада все ж вирішила прокоментувати "тривожну ситуацію" в регіоні. Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив, що над містом й областю нібито "спрацювала система пе-ве-о". За його словами, усі повітряні цілі "були збиті", і вже традиційно – "жертв та руйнувань не зафіксували".

Російське міноборони зранку 30 вересня прокоментували вибухи. Пропагандисти традиційно звинуватили Україну в "атаці", заявивши, що регіон буцімто "обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Ураган".