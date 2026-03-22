Через це росіяни мають успіхи, – командир 1 ОШП назвав 2 ключові виклики для України

Головні виклики для українських сил на півдні – перевага противника в піхоті та ефективніше використання дронів, що дозволяє росіянам просуватися на окремих ділянках. Водночас децентралізація управління безпілотною складовою та піхотою послаблює українські сили.

Командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" пояснив 24 Каналу, що для покращення ситуації варто зосередитись на ударах по глибоких тилах противника.

Чому дрони не завжди допомагають піхоті на передовій?

Україна поки не має достатньої кількості підрозділів з розвиненою БпЛА складовою, через що ворог на окремих ділянках досягає успіху.

Разом з тим українські безпілотні підрозділи та піхота діють розрізнено, кожен із власною окремою метою і без концентрації на спільному завданні. Саме це дає противнику стійку перевагу.

Треба розвивати БпЛА складову на рівні корпусів та налагоджувати її взаємодію з піхотою, орієнтуючись не на еБали, а на досягнення спільної мети. А Сили безпілотних систем зосередити на ударах по глибоких тилах противника, що, до речі, вони зараз і намагаються робити,

– сказав Філатов.

Завдяки цим зусиллям українські сили знищили велику кількість засобів ППО противника. Тепер цю логіку треба закріпити та передати завдання підтримки піхоти на рівень корпусів.

