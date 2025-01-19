Малокеровані, з пінопласту і пластикових труб: ворог частіше почав використовувати БпЛА "Молнія"

Російські війська продовжують терор українського населення. Зокрема, окупанти почали активніше використовувати безпілотники "Молнія".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника оперативно-тактичного угруповання "Харків" Євгенія Романова в ефірі телемарафону.

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Ворог частіше використовує дрони "Молнія"

Євгеній Романов зазначив, що безпілотники "Молнія" виготовляються з пінопласту та пластикових труб, оснащуються двигуном і вибухівкою.

До того ж така конструкція є малокерованою.

Ця конструкція летить, вона малокерована. Тобто куди прилетить і що вона пошкодить – це рандом. Аби хтось загинув – це така тактика ворога,

– зазначив Романов.

Нагадаємо, що 5 січня в Харкові пролунали вибухи. Олег Синєгубов вказував, що тоді близько 14:45 на перетині Салтівського та Київського районів Харкова зафіксували приліт БпЛА типу "Молнія". Влучання було по відкритій території. Пізніше стало відомо, що пошкоджено дах приватного будинку, паркан і авто.

Невдовзі Ігор Терехов написав, що було ще одне влучання БпЛА "Молнія". Цього разу воно припало на територію підприємства у Холодногірському районі. На щастя, минулося без постраждалих і пожежі.