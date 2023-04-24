Хотів відвідати "парад пабєди": під Москвою впав безпілотник з вибухівкою

За 35 кілометрів від столиці ворожої держави впав безпілотний літальний апарат. Окупанти стверджують, що він нібито похожий на український дрон UJ-22 Airborne та разом з тим переносив блоковий вибуховий канадський заряд М112.

У понеділок, 24 квітня, стало відомо, що днем раніше набитий вибухівкою БпЛА, впав у Підмосков'ї, а саме – у селищі імені Воровського біля Ногінська. Про це інформує 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про цей інцидент

Не можна сказати точно, чи переносив дрон саме канадські вибухові заряди М112. Та чи, взагалі, це український UJ-22 Airborne. Як відомо, вірити пропагандистам краще не варто.

Триметровий БпЛА, масою близько 85 кілограмів, звалився з неба, зачепившись за дерева. Його максимальна швидкість до 180 кілометрів на годину, а дальність польоту – близько 800 кілометрів. Тобто, теоретично, він міг прилетіти з території України,

– пишуть російські інформаційні помийки.

Разом з тим вони зазначають, що цей дрон уже обстежують відповідні спецслужби. Окрім того, відомо, що вибухові заряди М112 створюють на основі пластичної вибухівки С4.

Ймовірно, їх було близько 17 кілограмів на борту БпЛА. Це 30 брикетів, масою по 570 грамів з вибуховою речовиною всередині.

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Дрон летів на "Безсмертний полк"

Також цей інцидент прокоментував український активіст та блогер Сергій Стерненко. Він зазначив, що це дрон-камікадзе та не долетів він до Москви, адже, вочевидь, закінчилось паливо.

Окрім того, Стерненко пожартував, що БпЛА хотів відвідати акцію "Безсмертний полк" в Росії, але потім "дізнався", що її скасували, тому й "здійснив посадку".

Дрон-камікадзе просто летів до Москви на "Безсмертний полк". Але дізнався, що його скасували, і від суму впав. Але нічого, його родичі прилетять на парад 9 травня,

– йдеться в повідомленні.

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Згадаємо, що про скасування "Безсмертного полку" в очному форматі повідомляли самі організатори акції. Однак разом з тим вони зазначили, що не виключено, що відбудуться певні заходи в онлайн-форматі.