Кажуть про дефіцит: губернатор однієї з областей Росії заборонив вивозити з регіону картоплю

Російський диктатор Путін після зустрічі з представниками агробізнесу заявив про нестачу картоплі. Він вже встиг обговорити це питання з Лукашенком.

Однак самопроголошений лідер Білорусі поскаржився йому, що всю картоплю вже продали до Росії. Водночас губернатор Калінінградської області заборонив вивозити з регіону картоплю через її дефіцит. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Дефіцит картоплі в Росії

Очільник Калінінградської області Алєксєй Безпрозванних заявив про заборону вивезення картоплі з регіону доти, доки область не забезпечить власні потреби у цьому продукті.

Ми до кінця ще самі не забезпечилися, вивозимо картоплю. Картопля завозиться вже за іншою ціною. Можливо, нашу картоплю ще й назад привозять,

– припустив губернатор.

Путін в свою чергу повідомив, що обговорював нестачу картоплі з Лукашенком. За його словами, Лукашенко заявив, що у них "теж усе продали до Росії".

"Звичайно, можна й у Білорусі картоплю закуповувати. Вони там великі фахівці з картоплі, але свою теж непогано мати", – сказав Путін.

Після цього заступник голови адміністрації президента Максім Орєшкін зауважив, що "картопля у Білорусі закінчилася", що викликало здивування в російського диктатора.