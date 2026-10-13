Сирський про проблеми забезпечення армії: у бригаді "Рубіж" пояснили, що відбувається насправді

У бригаді "Рубіж" заявили, що наразі військові мають достатню кількість FPV-дронів для ураження ворога, однак відчувають гострий брак пілотів. Окрім того, ключовою потребою для зупинки штурмів окупантів є керовані модулі мінування.

Про нагальні потреби фронту в ефірі 24 Каналу розповів Володимир Черняк, офіцер бригади "Рубіж".

Ситуація із забезпеченням безпілотниками

У 2023 – 2024 роках на фронті спостерігалася значна нестача FPV-дронів. Згодом постачання безпілотників суттєво зросло, однак виникла інша системна проблема – дефіцит кваліфікованих операторів.

Зараз у бригаді "Рубіж" ситуація з технічним забезпеченням FPV-дронами стабілізувалася. Засобів ураження вистачає для стримування ворожих атак, але критично бракує фахівців для управління ними.

В бригаді "Рубіж" зараз ситуація є такою, що насправді дронів у нас достатньо для того, щоб наносити противнику ефективне вогневе ураження і стримувати його під час наступу. Не вистачає якраз таки пілотів цих дронів,

– зазначає Черняк.

Володимир Черняк про потреби фронту / дивіться відео

Про "дисбаланс" у закупівлях для ЗСУ

Нагадаємо, що між військовим керівництвом на чолі з ексголовкомом Олександром Сирським та Міністерством цифрової трансформації і його очільником Михайлом Федоровим існували серйозні розбіжності щодо забезпечення фронту.

За словами колишнього військового керівника, під час планування оборонних закупівель Мінцифри не повністю врахувало реальні інтереси та ширші потреби армії на полі бою. Це призвело до певного технологічного дисбалансу на передовій.

Сирський зазначив, що команда Михайла Федорова зробила ключову ставку виключно на безпілотні літальні апарати (БПЛА). Через такий радикальний фокус поза належною увагою залишилися інші критично важливі для фронту позиції: наземні роботизовані комплекси (НРК); автомобільна техніка (пікапи); мотоцикли для швидкого переміщення особового складу.

При цьому ексголовком наголосив, що навіть за умови такого пріоритету, армія все одно відчувала гострий дефіцит безпілотників. За його оцінками, ЗСУ отримували лише близько половини від реальної потреби в дронах.

Чому на Покровському напрямку потрібне мінування?

На Покровському напрямку російські окупанти вже тривалий час практикують тактику інфільтрації. Стримувати інтенсивні наступальні темпи ворога виключно артилерією чи дронами стає дедалі складніше.

У ділянках, куди не можуть дістати FPV-дрони чи артилерійські засоби, єдиним надійним інструментом зупинки піхоти та техніки противника є інженерне мінування переднього краю.

Єдиним ефективним знаряддям для зупинки противника є саме мінування території, тому що, як мінімум, коли та територія є замінованою, ми можемо бути впевненими, що противник там не пройде,

– наголошує військовий.

Зараз бригада "Рубіж" відкрила збір на керовані модулі для мінування-розмінування, які дозволять ефективно блокувати просування ворога та захистити позиції українських оборонців.

Як змінюються потреби фронту

Військові аналітики та бійці на передовій зазначають, що забезпечення армії за роки повномасштабної війни розвивається «хвилями». Були періоди, коли волонтери та держава масово закривали потреби в квадрокоптерах типу Mavic, згодом фокус змістився на автомобільний транспорт, а зараз виникає потреба у комплексних рішеннях – від РЕБ до роботизованих платформ.

Наразі для багатьох підрозділів, зокрема для бригади Національної гвардії "Рубіж", питання балансу між класичною технікою, дронами та наземними роботами залишається одним із найгостріших для ефективного стримування ворога.