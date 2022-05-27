Бракує сміливості, – посол України в Німеччині розкритикував виступ Шольца у Давосі

26 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив з промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував його промову, передає 24 канал.

До теми Не приймемо нав'язаного Україні миру, – Шольц у Давосі

Мельник зазначив, що у Києві сподівалися почути під час промови про конкретні кроки, які готова зробити правляча коаліція у Німеччині, щоб надати свою велику підтримку Україні, аби вона виграла цю війну з Росією. Проте, за словами посла, під час промови це не прозвучало.

Особливо не вистачало чіткості щодо негайної поставки з Німеччини важкого озброєння Україні для придушення масованого наступу Росії на Донбасі.

Вочевидь, не вистачає лідерства та сміливості (Шольцу – 24 канал). У військовому плані Берлін просто підводить Україну,

– зазначив Мельник.

Без сигналів щодо вступу України в ЄС

За словами посла України в Німеччині, під час виступу, окрім теми надання зброї, не було й жодних обнадійливих сигналів для українців щодо важливого та актуального сьогодні питання – кандидатського статусу щодо членства України в ЄС.

Що говорив Шольц під час виступу в Давосі

Під час свого виступу Путін вестиме переговори про мир лише в тому випадку, якщо зрозуміє, що не може зламати оборону українців. У той же час канцлер зазначив, що НАТО не буде робити нічого такого, що могло б зробити Альянс стороною конфлікту.

Проте Шольц зауважив, що наразі перспектива захоплення Росією всієї України здається менш ймовірною, ніж на початку війни. Все це завдяки українським силам та підтримці міжнародної спільноти.

На промову канцлера Німеччини відреагували в Офісі Президента України.

Голова ОП Андрій Єрмак наголосив, що для перемоги Україні потрібна підтримка світових лідерів у вигляді санкцій та зброї. Єрмак зазначив, що Олаф Шольц на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав правильну річ: Путін не повинен виграти цю війну.

Погоджуюсь і нагадую, що для поразки Росії необхідні жорсткі санкції ЄС проти банківської системи РФ, нафтове ембарго, вторинні санкції, а також зброя – багато зброї для України,

– додав голова ОП.

Окрім цього, міністр МЗС України Дмитро Кулеба у Давосі заявив, що багато хто в НАТО "втратив моральне та професійне право" на те, щоб робити будь-які коментарі щодо України. Адже, за його словами, Північноатлантичний альянс як інституція нічого не робить для України, тоді як у ЄС ухвалюють "революційні" рішення для допомоги нашій країні.

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