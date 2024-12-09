У Румунії впала найвища новорічна ялинка країни: епічне відео

У румунському місті Брашов 9 грудня впала новорічна ялинка. Це одна з найвищих прикрашених природних ялинок країни.

Відео з падінням дерева вже розповсюдили у соціальних мережах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання PortalNews.

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Яким було падіння найбільшої ялинки у Румунії

Інцидент з падінням ялинки у Брашові стався на центральній площі Сфатулуй. Про причину падіння дерева поки нічого не казали у місцевій владі, але, за попередньо інформацією, це могло статися через сильний вітер або слабкість конструкції.

Різдвяна ялинка в Брашові є святковою родзинкою міста – вона сягає разючих 29 метрів заввишки та важить близько 17 тонн. Це робить її однією з найвищих різдвяних ялинок, які коли-небудь були в місті та країні.

Відео з падінням ялинки стали вірусними у мережі. На кадрах можна побачити, як дерево хитається, а згодом падає додолу, розігнавши людей, що були поруч.

Падіння найвищої ялинки у Брашові у Румунії / Відео з акаунту @GlobalDiss у соцмережі Х

На щастя, жертв і значних матеріальних збитків внаслідок цього інциденту немає. Місцева влада швидко прибула до місця події та оцінила ситуацію. Ймовірно, дерево буде замінено або відремонтовано.

До слова, у Києві вже встановили та запалили головну новорічну ялинку України. Це сталося у День Святого Миколая, 6 грудня, на Софійській площі.